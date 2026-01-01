Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICS105 Min.Ab 0
Die "wilden Hühner", das sind Melanie, Trude, Wilma, Frieda und Sprotte. Freundinnen fürs Leben, die felsenfest zueinander halten, wenn es darauf ankommt. Die Elfjährigen mögen Robbie Williams, Klavierunterricht, ihre Lehrerin - und sind sich einig in ihrer Feindschaft mit den "Pygmäen", einer Jungenbande aus ihrer Klasse. Aber als ihren Wappentieren, den Hühnern eines nahen Bauernhofs, die Schlachtbank droht, brauchen die "wilden Hühner" die Hilfe der "Pygmäen".

Genre:
Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:
DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Bavaria Media GmbH