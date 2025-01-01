Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die wilden Hühner und das Leben

108 Min.Ab 0
Die wilden Hühner brechen zu einer Klassenfahrt auf. Sie erwartet ein idyllisches Schloss, Spiel und Spaß mit Freunden und Klassenkameraden. Doch Trude, Sprotte und der Rest der Bande sind mit dem Erwachsenwerden und all den Problemen, die die Pubertät mit sich bringt, beschäftigt. Die Hühner und die Jungs erleben jedoch genau die Abenteuer, die sie für das Leben nach der Klassenfahrt wappnen.

Genre:
Kinder, Comedy
Produktion:
DE, 2008
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Bavaria Media GmbH