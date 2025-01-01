Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Die wilden Hühner und die Liebe

Die wilden Hühner und die Liebe

104 Min.Ab 0
Kabel Eins CLASSICS104 Min.Ab 0
Joyn Plus
Kabel Eins CLASSICS
Die wilden Hühner und die Liebe

Die wilden Hühner und die Liebe

Ging es ihnen im ersten Teil darum, ihre Maskottchen vorm Schlachtermesser zu retten, haben die Wilden Hühner nun ein weitaus größeres Problem: die Liebe! Während es zwischen Sprotte und Fred zwar gut läuft, geht es bei Melanie, Frieda, Trude und Wilma drunter und drüber. Jungs und die eigenen Gefühle unter Kontrolle zu bringen, ist halt alles andere als einfach. Zum Glück können sich die Hühner aufeinander verlassen.

Genre:
Kinder, Comedy, Romanze
Produktion:
DE, 2006
Altersfreigabe:
0
Copyrights:
© Bavaria Media GmbH