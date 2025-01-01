Die wilden Hühner und die Liebe
104 Min.Ab 0
104 Min.Ab 0
Die wilden Hühner und die Liebe
Ging es ihnen im ersten Teil darum, ihre Maskottchen vorm Schlachtermesser zu retten, haben die Wilden Hühner nun ein weitaus größeres Problem: die Liebe! Während es zwischen Sprotte und Fred zwar gut läuft, geht es bei Melanie, Frieda, Trude und Wilma drunter und drüber. Jungs und die eigenen Gefühle unter Kontrolle zu bringen, ist halt alles andere als einfach. Zum Glück können sich die Hühner aufeinander verlassen.
Genre:Kinder, Comedy, Romanze
Produktion:DE, 2006
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Bavaria Media GmbH