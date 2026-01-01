Die Zeit mit Monika
94 Min.Ab 12
94 Min.Ab 12
Die Zeit mit Monika
Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Per Fogelstroem: Die Teenager Harry und Monika entfliehen dem Alltagstrott und erleben einen leidenschaftlichen Sommer in den schwedischen Schären. Als Monika schwanger wird, kehren sie nach Stockholm zurück und heiraten. Während Harry sich in seinem neuen Leben zurechtfindet und seine Karriere vorantreibt, fühlt sich die junge Frau zunehmend eingeengt und von der Ehe gelangweilt.
Genre:Drama
Produktion:SE, 1952
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH