Die Zeitreisende - Für immer Dein
Kurz nach der Highschool ist Jacks große Liebe Elise auf eine Weltraummission aufgebrochen. Zwanzig Jahre später ist Jack Politiker, der sich im Seehaus seiner Eltern von einer schweren Wahlniederlage erholt. Dort trifft er Elise wieder. Aber die ist aufgrund ihres Aufenthalts im All um kein Jahr gealtert. Die Begegnung stürzt den verheirateten Jack in ein moralisches Dilemma.
Genre:Science Fiction, Drama
Altersfreigabe:
12
