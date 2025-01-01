Disaster Movie
Erst hatten sie kein Glück. Dann kam auch noch Pech dazu! Sie sind jung, unverschämt gut aussehend und sie stecken bis zum Hals in einer nie da gewesenen Katastrophe. Denn was die Gruppe um Will (Matt Lanter), Amy (Vanessa Lachey), Calvin (Gary 'G. Thang' Johnson), Lisa (Kim Kardashian) und Juney (Crista Flanagan) in dieser Nacht alles erlebt und einstecken muss, ist an schonungsloser Härte und extremstem Wahnsinn kaum zu toppen. Da löschen plötzlich herabstürzende Meteoriten ganze Beziehungen aus, Erdbeben lassen neben solide gebauten Oberflächen auch beachtliche Oberweiten erzittern und heftige Tornados bringen selbst den besten Damenfriseur an den Rande der Verzweiflung. Kurz, alles ist eine einzige Katastrophe. Um den erbarmungslosen Kampf gegen die Naturgewalten aufzunehmen, suchen die jungen Leute fieberhaft nach Lösungen und stolpern dabei von einem Desaster ins nächste...