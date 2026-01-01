Disturbia
101 Min.Ab 16
Shia LaBeouf steckt in der Zwickmühle: Nach dem Unfalltod seines Vaters akzeptiert Kale keine Autorität mehr und sucht nur noch Ärger. Nach einem handfesten Streit mit seinem Spanischlehrer wird er in seinen Ferien zu Hausarrest verurteilt. Da er nichts anderes zu tun hat, vertreibt sich Kale die Zeit damit, seine Nachbarn mit dem Fernglas auszuspionieren. Aber dann macht er seltsame Beobachtungen, und die führen nur zu einem Schluss: Sein Nachbar ist ein Serienkiller!
Genre:Thriller
Produktion:US, 2007
16
Copyrights:© Paramount Pictures International Ltd.