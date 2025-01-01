Django - Die Bibel ist kein Kartenspiel
87 Min.Ab 16
Django - Die Bibel ist kein Kartenspiel
Clips, der Kopfgeldmörder, ist hinter einem gewissen John Coler her, der ihn getäuscht hat und die gesamte Beute, die er mit ihm hätte teilen sollen, für sich behalten hat. Schließlich erwischt er seine Beute und muss feststellen, dass der Mann zwar ein Coler ist, aber nicht der erwartete. Wird es Clip gelingen, das gestohlene Gold zu finden?
Genre:Western, Drama
Altersfreigabe:
16
