Django - Kreuze im blutigen Sand
Gerade als Cjamango bei einem Pokerspiel einen Sack Gold gewonnen hat, wird er von den Banden El Tigre und Don Pablo überfallen. Während er sich von den Verletzungen des Angriffs erholt, freundet sich Cjamango mit einem mexikanischen Jungen, Manuel, und einem schönen Mädchen, Perla, an. El Tigre und Pablo sind unterdessen wegen des Goldes zerstritten
Genre:Western, Drama
Altersfreigabe:
16
