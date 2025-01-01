Django - Nur der Colt war sein Freund
84 Min.Ab 12
Glen Saxson in einem wahren Italo-Klassiker von Regisseur Alberto De Martino: Als Django erfährt, dass sein Vater ermordet und für etliche kriminelle Machenschaften verantwortlich gemacht wird, reist er mit der Leiche seines alten Herren nach Silver Creek, um das Kopfgeld für ihn einzustreichen. Dabei stößt er auf den wahren Übeltäter der Stadt, der alles dafür tut, um unentdeckt zu bleiben.
Genre:Western
Produktion:IT, 1966
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© STUDIOCANAL GmbH