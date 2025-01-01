Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Django - Nur der Colt war sein Freund

Django - Nur der Colt war sein Freund

84 Min.Ab 12
Studiocanal84 Min.Ab 12
Studiocanal
Django - Nur der Colt war sein Freund

Django - Nur der Colt war sein Freund

Glen Saxson in einem wahren Italo-Klassiker von Regisseur Alberto De Martino: Als Django erfährt, dass sein Vater ermordet und für etliche kriminelle Machenschaften verantwortlich gemacht wird, reist er mit der Leiche seines alten Herren nach Silver Creek, um das Kopfgeld für ihn einzustreichen. Dabei stößt er auf den wahren Übeltäter der Stadt, der alles dafür tut, um unentdeckt zu bleiben.

Genre:
Western
Produktion:
IT, 1966
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© STUDIOCANAL GmbH