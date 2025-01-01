Django - Unbarmherzig wie die Sonne
82 Min.Ab 12
82 Min.Ab 12
Django - Unbarmherzig wie die Sonne
Vier Männer sind es, die den Bruder von Django vor langer Zeit hinterlistig getötet haben. Vier Männer, denen der eiskalte, unmenschliche Rächer auflauert, deren Schwächen er in einem hitzigen Katz- und Maus-Spiel ausnutzt, um sie ins Jenseits zu befördern. Diaz, der ein zurückgezogenes Leben als Rancher führt, Montero, ein Zocker, O'Hara, ein von den Hosen bis zu den Haaren weißer Albino, und Djangos Bruder Baldwin, ein religiöser Fanatiker, der im Gewand des Priesters die Landbevölkerung quält - keiner von ihnen hat auch nur den Hauch einer Chance gegen Django!
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:IT, 1967
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte & Bilderrechte: Netzkino & Textrechte: Spotfilm Networx GmbH