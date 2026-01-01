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Django und die Bande der Bluthunde

Django und die Bande der Bluthunde

112 Min.Ab 16
Grjngo112 Min.Ab 16
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Django und die Bande der Bluthunde

Django und die Bande der Bluthunde

Auf Rache sinnend, betritt ein mysteriöser, hagerer Mann in Schwarz, dessen Gesicht hinter einem breitkrempigen Filzhut verborgen ist, eine staubige Stadt. Viele Jahre sind seit dem skrupellosen Verrat an den ehemaligen konföderierten Offizieren Murdock, Hawkins und Ross vergangen, und nun kehrt der schwarz gekleidete Rächer, der für tot gehalten wurde, aus dem Jenseits zurück

Genre:
Western
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© Grjngo GmbH