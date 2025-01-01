Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Döbelangeln im Winter. Gezielt auf dicke Dickköpfe

Döbelangeln im Winter. Gezielt auf dicke Dickköpfe

21 Min.Ab 12
Just Fishing21 Min.Ab 12
Just Fishing
Döbelangeln im Winter. Gezielt auf dicke Dickköpfe

Döbelangeln im Winter. Gezielt auf dicke Dickköpfe

So fangt ihr auch im Herbst und Winter erfolgreich große Döbel. Friedfisch-Experte Robin Illner verrät euch alles über die richtigen Stellen, die besten Köder und Montagen. Erfahrt, worauf Ihre beim Gerät achten solltet und mit welchem Futter ihr die Fische an den Haken lockt. Auf zu den dicken Dickköpfen.

Genre:
Spezial, Angeln, im Freien/Outdoor
Produktion:
DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© bissclips.tv