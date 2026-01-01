Dog Lover – Vier Pfoten für die Wahrheit
Dog Lover – Vier Pfoten für die Wahrheit
Sara, der aufgehende Stern einer großen Tierschutzorganisation, schleust sich bei einer Hundeaufzuchtstation ein, in der angeblich nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Schnell erlangt sie das Vertrauen des Besitzers Daniel und seiner Familie und lernt alles darüber, wie man eine erfolgreiche Hundezucht betreibt. Anzeichen von Tiermisshandlungen kann Sara allerdings nicht finden. Sie erkennt immer mehr moralische Widersprüche der Züchterarbeit und der Tierschutzorganisation. Daraufhin schließen sich die Tierschutzorganisation und die lokalen Behörden zusammen und führen völlig grundlos eine Razzia in der Aufzuchtstation durch. Im Anschluss daran wird Daniel wegen Tierquälerei angeklagt. Nun muss Sara eine Entscheidung treffen; Macht sie weiterhin ihren eigentlichen Job in der widersprüchlichen Welt der Tierschutzorganisation oder schlägt sie sich auf die Seite von Daniel und steht ihm bei seiner Verteidigung zur Seite. Hin und her gerissen trifft sie eine Entscheidung…