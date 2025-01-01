Dog Soldiers
105 Min. Ab 16
Dog Soldiers
Eine Gruppe britischer Soldaten soll in den schottischen Highlands an einer Kampfübung gegen eine Spezialeinheit teilnehmen. Als die Soldaten am Zielort ankommen, finden sie jedoch ein blutiges Massaker vor, das nur ein Mann schwer verwundet überlebt hat. Die Truppe zieht sich in ein altes Farmhaus zurück. Als die Nacht hereinbricht, wird den Männern die Aussichtslosigkeit ihrer Lage bewusst, denn sie werden von einem Rudel Werwölfe umstellt und angegriffen.
Genre:Horror, Thriller
16
Copyrights:© PLAION PICTURES GmbH