Doku: Adolf Hitler und der Aufstieg der Nazis
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Doku: Adolf Hitler und der Aufstieg der Nazis
Adolf Hitler ist die Personifikation des Bösen. Er ist für den Tod von sechs Millionen Juden, Hundertausenden Slawen, Sinti und Roma, Homosexuellen und Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen verantwortlich. Diese Doku zeigt den Aufstiegt von Hitler und dem Dritten Reich in Deutschland Adolf Hitler hat es geschafft, eine ganze Nation von gebildeten und zivilisierten Menschen zu Komplizen seiner abscheulichen Taten zu machen. Wie konnte das funktionieren?
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71