Doku: Arbeiten am giftigsten Ort Deutschlands
750 Meter unter der Erde befindet sich der „giftigste Ort Deutschlands“: die Untertagedeponie Herfa-Neurode. Im Salzgestein lagern die Deponiearbeiter gefährliche Abfälle ein: Arsen- und quecksilberhaltige Stoffe, kontaminierter Bauschutt. Die Deponiearbeiter nehmen Proben, um sicherzugehen, dass die Abfälle nicht flüssig oder radioaktiv sind. Fehler dürfen sie sich nicht erlauben. Arbeiten sie nicht sorgfältig, könnten giftige Stoffe austreten. Im schlimmsten Fall könnte es sogar anfangen zu brennen. Sie sind nichts für Weicheier. Knochenjobs verlangen Kraft und Konzentration. Die Männer, die in diesen Bereichen arbeiten, werden selten beneidet. Denn neben körperlicher Anstrengung kommen häufig auch noch Gefahren und ekelhafte Gerüche oder verdreckte Arbeitsumgebungen hinzu. Wie die Männer ihre Jobs bewältigen, das zeigen „Harte Burschen und ihre Knochenjobs“ in 6 Episoden. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.