Doku: Das Rätsel um den ersten Motorflug der Geschichte
Es ist der 17. Dezember 1903: Den Gebrüdern Wright gelingt der erste motorisierte Flug. Doch stimmt das so wirklich? Diese Doku untersucht den historischen Streit darüber, wer den ersten Motorflug der Welt durchgeführt hat. Es wird infrage gestellt, ob die Wright-Brüder tatsächlich die Ersten waren, da es Beweise dafür gibt, dass der deutsche Gustav Weißkopf möglicherweise zuerst geflogen ist. Der Australier John Brown führt ausführliche Recherchen durch und stößt auf Belege, die Weißkopfs Anspruch unterstützen. Wer also flog zuerst? Weisskopf oder die Brüder Wright? Die Geschichte ist weniger eindeutig, als bisher angenommen. Es wird über Fotos, Zeitungsartikel und Zeugenaussagen diskutiert, die den Streit um den ersten Flug womöglich auflösen könnten.