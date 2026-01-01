Doku: Der gefährlichste Job? - "Geht nur schwindelfrei"
Doku: Der gefährlichste Job? - "Geht nur schwindelfrei"
Ihr Arbeitsplatz liegt zwischen Himmel und Erde. Schwindelfreiheit ist eine Grundvoraussetzung in ihrem Beruf. Diese Doku zeigt Michael Unger, er war als Konditormeister am Tegernsee sehr erfolgreich, doch die 18 Stunden Tage wollte er irgendwann nicht mehr. So gründete Unger für kommerzielle Fahrten ein Heißluftballon-Unternehmen. Die größte Gefahr beim Ballonfahren sind Kollisionen die zu Abstürzen führen. Auch Regina Glas arbeitet in der Luft. Die Drachenflugmeisterin unterrichtet ihre Schüler am Tegernsee. Sicherheit und Umsicht sind bei ihrem Job überlebenswichtig. Dirk Burmester ist Gerüstbaumeister. Er weiß, dass niedrige Fallhöhen gefährlicher sind als mittelhohe, da man keine Zeit hat sich noch so zudrehen, dass man nichts auf das Genick fällt. Der Chef ist ungeduldig, die Kunden unfreundlich, die Arbeitsbelastung hoch. Viele Berufe gehen an die Substanz. Nervig, aber nicht wirklich gefährlich für Leib und Leben. Denn wenn man sich im Büro mal vertippt oder im Außendienst verfährt, ist im schlimmsten Fall der Chef sauer oder der Kunde beschwert sich. Was aber, wenn dem Gerüstbauer plötzlich schwindelig wird? Oder der Fensterputzer einen Schritt in die Falsche Richtung macht? Jeden Tag kommt mindestens ein Mensch durch einen Arbeitsunfall ums Leben. Mehr als 14000 werden jedes Jahr frühzeitig in Rente geschickt, weil ihr Beruf sie arbeitsunfähig gemacht hat. Nicht einmal die Hälfte der Dachdecker und Gerüstbauer erreicht das normale Rentenalter gesund. Was motiviert trotzdem viele Männer und wenige Frauen, sich einen gefährlichen Job zu suchen? Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.