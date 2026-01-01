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Doku: Deutschland und Polen - Zwischen Frieden und Krieg

46 Min.Ab 12
Timeline Deutschland46 Min.Ab 12
Timeline Deutschland

Doku: Deutschland und Polen - Zwischen Frieden und Krieg

In einer mitreißenden Reise durch die Geschichte offenbart sich das faszinierende Zusammenspiel von Zusammenarbeit und Konflikten zwischen Deutschland und Polen über 1000 Jahre hinweg. Vom engen politischen Bündnis bis zu den düsteren Epochen der Polenteilungen und dem Untergang des Heiligen Römischen Reiches: Diese Ära war geprägt von leidenschaftlichen Entscheidungen, die das Schicksal beider Nationen tiefgreifend beeinflusst haben.

Genre:
Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71