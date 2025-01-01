Doku: Die Erforschung des Weltalls
„Die Erforschung des Weltalls“ erzählt von einem der ältesten Träume der Menschheit: Unseren Planeten zu verlassen und das Weltall zu erforschen. Zum ersten Mal wurde eine Fernseh-Dokumentation in 3D an Bord der Internationalen Raumstation ISS gefilmt. Eine Reise in die faszinierende Welt der Raumfahrt und Hommage an Generationen von Wissenschaftlern, Technikern und Visionären, die es geschafft haben, den Menschheitstraum wahr werden zu lassen und den Weltraum zu erobern. Diese Dokumentation ist eine Hommage an Generationen von Wissenschaftlern, Technikern und Visionären, die es geschafft haben, einen alten Menschheitstraum wahr werden zu lassen und die Eroberung des Weltraums ermöglichten. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.