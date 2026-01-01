Doku: Die gefährlichsten Jäger der Savanne
106 Min.Ab 12
106 Min.Ab 12
Doku: Die gefährlichsten Jäger der Savanne
Das Timbavati Naturreservat in Südafrika kämpf eine außergewöhnliche Löwenfamilie ums Überleben. Denn im Mai 2009 erblickten zwei außergewöhnlich weiße Löwen das Licht der Welt. Der Überleben in der Savanne ist für sie besonders schwer. Abonniere unseren Channel, um kein Video mehr zu verpassen: https://bit.ly/3pgYrPp Mehr von Terra Mater produzierte Dokus findest du auf dem Terra Mater YouTube-Channel: https://www.youtube.com/@terramater
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71