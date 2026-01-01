Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Doku: Die Geschichte der Norddeutschen Landwirtschaft

52 Min.Ab 12
Timeline Deutschland52 Min.Ab 12
Timeline Deutschland
Doku: Die Geschichte der Norddeutschen Landwirtschaft

Doku: Die Geschichte der Norddeutschen Landwirtschaft

Die Familie Maltzahn galt über 700 Jahre lang als eine der einflussreichsten Familien des Landes. Sie prägten einen riesigen ländlichen Raum in Mecklenburg und insbesondere die Art und Weise, wie dort gewirtschaftet wurde. Die Gutsherren reisten durch Europa und brachten neue Ideen, Pflanzen, Techniken und Wirtschaftsweisen mit. Heute ist das große Ziel, dass Landnutzung, Tourismus und Naturschutz eine Einheit bilden. Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft heute aus? Wie ergeht es den Menschen, die von ihr leben? Begib dich auf Entdeckungsreise und folge den historischen Spuren der europäischen Landwirtschaft.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71