Doku: Die Geschichte der Norddeutschen Landwirtschaft
52 Min.Ab 12
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Doku: Die Geschichte der Norddeutschen Landwirtschaft
Die Familie Maltzahn galt über 700 Jahre lang als eine der einflussreichsten Familien des Landes. Sie prägten einen riesigen ländlichen Raum in Mecklenburg und insbesondere die Art und Weise, wie dort gewirtschaftet wurde. Die Gutsherren reisten durch Europa und brachten neue Ideen, Pflanzen, Techniken und Wirtschaftsweisen mit. Heute ist das große Ziel, dass Landnutzung, Tourismus und Naturschutz eine Einheit bilden. Wie sieht die Zukunft der Landwirtschaft heute aus? Wie ergeht es den Menschen, die von ihr leben? Begib dich auf Entdeckungsreise und folge den historischen Spuren der europäischen Landwirtschaft.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71