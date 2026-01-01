Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doku: Die größte Flugkatastrophe | Aircrash Confidential

45 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland
Real Stories Deutschland
Nur selten verlieren Piloten beim Sinkflug die Kontrolle. Doch wenn es passiert, können katastrophale Unfälle die Folge sein. Wir zeigen gescheiterte Sinkflüge, angefangen mit einer Stunt-Show von Air France, bei der eine Maschine im Vorbeiflug zu tief absank. Solche Gefahrsituationen gibt es aber nicht nur bei Flugshows, sondern leider auch im regulären Flugverkehr. Wie der fatale Ladeflug der Asiana Airline 214 am 06. Juli 2013. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.

Dokumentation, Luftfahrt
12
© Studio71