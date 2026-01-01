Doku: Die Legende des Kristallschädels | Mythen der Geschichte
Im Jahr 1924 entdeckte die junge Anna Mitchell-Hedges ein faszinierendes Objekt im Mittelamerikanischen Dschungel: einen Schädel aus Kristallquarz. Es existiert die Theorie, dass dieser Schädel Teil einer alten Legende ist, die besagt, dass sich 13 solcher Schädel eines Tages vereinen und die großen Geheimnisse des Lebens enthüllen würden. Einige dieser Kristallschädel sind bereits aufgetaucht und werden weltweit in Museen ausgestellt. Die Doku widmet sich der Frage, welches Geheimnis sich tatsächlich hinter diesen Kristallschädeln verbirgt und erkundet ihre mysteriöse Bedeutung.
