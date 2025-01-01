Doku: Die letzte Mondlandung | Apollo 17 (2/2)
In dieser Dokumentation über die Mondlandung werden einzigartige, echte Aufnahmen der Apollo 17 Mission gezeigt. Zwischen den Jahren 1968 und 1972 sind neun mutige Männer zum Mond gereist um die Forschung voranzutreiben. Die Astronauten Gene Cernan und Jack Schmitt haben auf dem Mond viel zu tun. Während ihrer Arbeit machen sie eine bahnbrechende Entdeckung, aber sie müssen auch ihre technischen Fertigkeiten unter Beweis stellen, denn der Lunar-Rover muss repariert werden. Nach drei Tagen endet die letzte Apollo-Mission und wir sehen die bisher letzten Schritte von Astronauten auf dem Mond.
