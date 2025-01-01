Doku: Die schlimmsten Flugzeugabstürze der Geschichte?
Wie gefährlich kann eine Notlandung wirklich sein? Wenn der Antrieb eines Flugzeugs in tausenden von Metern Höhe plötzlich ausfällt, ist der Pilot gezwungen, eine Notlandung durchzuführen oder im schlimmsten Fall im Wasser zu landen. Diese extremen Situationen sind der ultimative Test für jede Piloten-Fähigkeit und Nervenstärke. Während einige Notlandungen in einer Katastrophe enden, wurde die erfolgreiche Notlandung von US Airways Flug 1549 auf dem Hudson River zum historischen Vorbild und machte Captain Sully zum internationalen Helden. Diese Doku zeigt noch einen faszinierenden Fall: Im Jahr 2007 verschwindet der weltberühmte Pilot und Millionär Steve Fossett spurlos während eines Sonntagmorgen-Flugs. Die größte Such- und Rettungsaktion in Friedenszeiten wird gestartet und enthüllt ein unheimliches Rätsel. Über zweitausend Flugzeugabstürze sind im sogenannten Nevada-Dreieck dokumentiert – hundertmal mehr als im berüchtigten Bermuda-Dreieck. Was steckt hinter diesem geheimnisvollen Gebiet? Das erfährst du in unserem neuen Video. „Aircrash Confidential“ blickt auf die zum Teil dramatischen Untersuchungen, die immer dann anstehen, wenn es im Luftverkehr zu einer Katastrophe gekommen ist. In ausführlichen Interviews mit den Ermittlern, Berichten von Überlebenden und Augenzeugen sowie hochwertig inszenierten Spielszenen zeichnet die Serie nach, wie es zu einigen der schwersten Unglücke in der Geschichte der Luftfahrt kommen konnte.