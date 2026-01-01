Doku: Die spektakulärste Notlandung der Welt?
45 Min.Ab 12
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Doku: Die spektakulärste Notlandung der Welt?
Der US Airways Flug 1549 war ein regulärer Linienflug der US Airways von New York City nach Charlotte und Seattle in den Vereinigten Staaten. Am 15. Januar 2009 stieß der Airbus A320 kurz nach dem Start in LaGuardia mit einem Vogelschwarm zusammen und verlor sämtliche Triebwerksleistung. In Anbetracht ihrer Position in Bezug auf die verfügbaren Flughäfen und ihrer geringen Flughöhe beschlossen die Piloten Chesley "Sully" Sullenberger und Jeffrey Skiles, das Flugzeug im Gleitflug im Hudson River vor Midtown Manhattan Not zu landen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71