Doku: Flugshow endet in einer Katastrophe | Aircrash Confidential
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Doku: Flugshow endet in einer Katastrophe | Aircrash Confidential
Diese Episode "Aircrash Confidential" untersucht, warum und wie Sinkflüge manchmal schrecklich schiefgehen. Angefangen bei dem gescheiterten Luftfahrt-Stunt der Air France im Jahr 1988, bei dem ein zu niedriger Tiefflug tragischerweise drei Zuschauer tötete. Leider beschränken sich gefährliche Sinkflüge nicht nur auf Flugshows, und dieses Programm wird auch untersuchen, wie unkontrollierte Sinkflüge während der Landung eines kommerziellen Flugzeugs auf der Start- und Landebahn tödliche Konsequenzen für alle an Bord haben können. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
Altersfreigabe:
12
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