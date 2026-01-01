Doku: Gebäude sprengen als Beruf
Doku: Gebäude sprengen als Beruf
Sprengberechtigte (oder auch umgangssprachlich Sprengmeister) sind für die Sprengung von Gebäuden oder Ähnlichem zuständig. Richtig explosiv wird es in der Doku bei der Sprengung eines meterhohen Turms. Hier sind starke Nerven und langjährige Erfahrung beim Sprengen gefragt, damit in seinem Umfeld nichts beschädigt wird. Außerdem: Jeder kennt sie, die Männer in ihrer knallig orangenen Arbeitskleidung. Nur wenige Zentimeter trennen die Mitarbeiter der Autobahnmeisterei von vorbeirasenden LKWs und Autos. Eine gefährliche Arbeit, die viele Autofahrer nicht zu schätzen wissen. 2016 verunglückten bundesweit 934 Waldarbeiter. Um die Gefahr besser einschätzen zu können, besuchen Waldarbeiter das Forstwirtschaftliche Bildungszentrum in Seesen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.