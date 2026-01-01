Doku: Geheimnisvolles Südkorea | Unberührte Wildnis
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Doku: Geheimnisvolles Südkorea | Unberührte Wildnis
Die koreanische Halbinsel ist eine der am dichtesten besiedelten Regionen der Welt und beherbergt eine große Vielfalt an Tieren. Mensch und Natur haben im Laufe der Jahrhunderte gelernt, zusammenzuarbeiten. Südkorea war Jahrtausende lang für seine natürliche Schönheit bekannt, doch heute ist es vor allem für seine Konflikte bekannt. Hinter den Narben der Schlacht verbirgt sich jedoch ein Land voller atemberaubender Naturschönheiten und einer beeindruckenden Tierwelt.
Genre:Dokumentation, Natur, Tiere
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71