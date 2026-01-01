Doku: In den Tiefen des Atlantischen Regenwalds
51 Min.Ab 12
51 Min.Ab 12
Doku: In den Tiefen des Atlantischen Regenwalds
Diese Folge bietet einen detaillierten Einblick in das außergewöhnliche Ökosystem des Atlantischen Regenwalds und seine ganz besondere Tierwelt – und zeigt beeindruckende Aufnahmen, die die Pracht und Schönheit der Iguazu-Wasserfälle feiern, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören und einer der spektakulärsten Wasserfälle Brasiliens sind. Dieser ist nur eins von vielen Naturwundern. Brasilien ist ein sich rasch entwickelndes Land, das nach der Fußballweltmeisterschaft 2014 im Jahr 2016 die ersten Olympischen Spiele Südamerikas ausrichtet. Trotz des Rampenlichts sind die meisten Tiere und Regionen erstaunlicherweise noch wenig bekannt.
Genre:Spezial, Dokumentation, Natur
Altersfreigabe:
12