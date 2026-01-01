Doku: Japans brutalster Diktator | "Hideki Tojo häutete sie lebendig"
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Doku: Japans brutalster Diktator | "Hideki Tojo häutete sie lebendig"
Drei Jahre an der Macht haben ausgereicht, um Hideki Tojo zu einem der kaltblütigsten Diktatoren der Menschheitsgeschichte werden zu lassen. Von 1941 bis 1944 ist er Japans Premierminister, führt das Land im Zweiten Weltkrieg, steht an der Seite des nationalistischen Deutschen Reichs und dem faschistischen Italien und wird später wegen zahlreicher Kriegsverbrechen zum Tode verurteilt. Unsere Dokumentation blickt zurück auf sein von Macht getriebenes Leben.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71