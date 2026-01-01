Doku: Knochenjob Kanalreiniger | Arbeiten an ungewöhnlichen Orten
48 Min.Ab 12
48 Min.Ab 12
Doku: Knochenjob Kanalreiniger | Arbeiten an ungewöhnlichen Orten
Kanalarbeiter müssen besonders hart im Nehmen sein. Um Abwasserkanäle zu reinigen, müssen sie oft selbst hinunter, wenn der Saugwagen nicht ausreicht. Das ist alles andere als angenehm. Es ist sehr warm und stinkt extrem. Faulgase können unter der Erde lebensgefährlich werden. Mit Hochdruckreiniger und Spaten müssen sie die Kanäle von Dreck und Schmutz befreien. Ein extrem anstrengender Knochenjob. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71