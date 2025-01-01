Doku: König Artus' Grab | Der Mythos von Glastonbury
In den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts war der englische Architekt Frederick Bligh Bond felsenfest davon überzeugt, dass der legendäre König Artus tatsächlich existiert hatte und in einer Abtei in Glastonbury begraben war. Sein unerschütterlicher Glaube an diese Überzeugung führte ihn zu aufregenden Forschungen und Grabungen. Bond behauptete, durch spiritistische Sitzungen Kontakt zu verstorbenen Mönchen aufgenommen zu haben, die ihm den Ort von Artus' Grab offenbart hätten. Diese kühnen Behauptungen stießen jedoch auf Widerstand seitens der Kirche, als sie von Bonds unkonventionellen Methoden erfuhr. Der Einsatz von spiritistischen Sitzungen wurde von der Kirche stark missbilligt, und sie zwang Bond letztendlich dazu, seine Grabungen abzubrechen. Seine Theorien wurden als ketzerisch abgetan und verurteilt, was zu einer frustrierenden Unterbrechung seiner Bemühungen führte. Es sollte Jahrzehnte dauern, bis eine neue Entwicklung die alten Geheimnisse von Glastonbury wieder aufgriff. Der Archäologe Ralegh Radford stieß in eben jener Abtei auf ein bisher unbekanntes Grab, das möglicherweise eine Verbindung zu den Legenden von König Artus haben könnte. Radfords Entdeckung löste eine Welle der Aufregung aus und regte zu neuen Spekulationen über die wahren Geheimnisse und Geschichten der vergangenen Jahrhunderte an.