Doku: Mao Zedong - Chinas sadistischer Diktator

44 Min.Ab 12
Timeline Deutschland
44 Min.
Ab 12
Timeline Deutschland
Mao Zedong war fast drei Jahrzehnte lang der oberste Führer Chinas. Seine gnadenlose Politik machte ihn zu einem der rücksichtslosesten Tyrannen des 20. Jahrhunderts – ein Mann, der den Tod von vielleicht mehr Menschen als Hitler und Stalin zusammen zu verantworten hat. Dies ist die Geschichte eines sadistischen Autokraten, seiner Grausamkeits- und Racheherrschaft und wie seine Autorität so groß war, dass sein Personenkult bis heute anhält.

Genre:
Geschichte
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71