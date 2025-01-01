Doku: Mao Zedong - Chinas sadistischer Diktator
44 Min.Ab 12
Doku: Mao Zedong - Chinas sadistischer Diktator
Mao Zedong war fast drei Jahrzehnte lang der oberste Führer Chinas. Seine gnadenlose Politik machte ihn zu einem der rücksichtslosesten Tyrannen des 20. Jahrhunderts – ein Mann, der den Tod von vielleicht mehr Menschen als Hitler und Stalin zusammen zu verantworten hat. Dies ist die Geschichte eines sadistischen Autokraten, seiner Grausamkeits- und Racheherrschaft und wie seine Autorität so groß war, dass sein Personenkult bis heute anhält.
Genre:Geschichte
