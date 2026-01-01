Doku: Modernstes Mehrzweckschiff Deutschlands | Einsatz auf See | Timeline
Diese Einheit des Bundes hat ihren Einsatz auf deutscher See: Wenn auf der Nordsee Gefahr im Verzug ist eilt sie herbei, die „Neuwerk“. Sie ist das größte Mehrzweckschiff des Bundes und gehört mit drei weiteren Schiffen auf Nord- und Ostsee zu den modernsten Flotten der Welt. Ebenso wie ihre Schwesterschiffe ist auch die Neuwerk 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Woche im Einsatz. Jede Schicht an Bord dauert 12 Stunden. Für Ruhe nach der Schicht kann aber niemand garantieren, denn immer wenn das Telefon klingelt ist irgendwas. Notabschleppeinsätze, und das Bergen von treibenden Fässern, deren Inhalt unbekannt ist, die Neuwerk ist innerhalb von zwei Stunden am Ort des Geschehens. „So lange Schiffe fahren braucht man uns“, sagt der Kapitän, „denn die Hauptunfallursache ist menschliches Versagen.“