Doku: Mysteriöse 2500 Jahre alte Mumie - Ein Opferritual?
Doku: Mysteriöse 2500 Jahre alte Mumie - Ein Opferritual?
Tauchen ein in die faszinierende Geschichte von Clonycavan Man - einer Moorleiche, die seit 2500 Jahren perfekt konserviert ist. Doch was verbirgt sich hinter dem Geheimnis dieser einzigartigen Entdeckung? Warum wurde diese antike Moorleiche grausam entzweit gefunden? Reise mit uns zurück ins Irland der Eisenzeit, eine Ära geprägt von faszinierenden Strukturen und tief verwurzelten Glaubenssystemen. Clonycavan Man wurde zum Opfer der damaligen gesellschaftlichen und religiösen Strukturen, und sein tragischer Tod spiegelt die Gewalt jener Zeit wider. Durch intensive Forschung und Rekonstruktionen können wir heute Einblick in das bewegende Leben dieses Mannes gewinnen, der nicht nur ein faszinierendes Relikt vergangener Zeiten ist, sondern auch als möglicher Erfinder des Irokesenschnittes gilt. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte. Fünfmal pro Woche gibt es hier Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert.