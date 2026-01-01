Doku: Papa Doc - Haiti's Voodoo Herrscher
44 Min.Ab 12
44 Min.Ab 12
Doku: Papa Doc - Haiti's Voodoo Herrscher
Grenzenlose Gewalt und geheime Voodoo-Rituale: Die Herrschaft des François „Papa Doc“ Duvalier gehört zu den blutigsten Kapiteln in der Geschichte Haitis. Doch wie wurde aus dem freundlichen Landarzt der dämonische Diktator, den viele für den menschgewordenen Voodoo-Geist Baron Samedi persönlich hielten? Diese packende Dokumentation zeigt die Entwicklung des Mannes, der sein Land rücksichtslos ausplünderte und unter dessen Tyrannei die berüchtigte Tonton-Miliz Zehntausende ermorden ließ.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71