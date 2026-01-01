Doku: Sie sind unter Schlangen aufgewachsen
45 Min.Ab 12
45 Min.Ab 12
Doku: Sie sind unter Schlangen aufgewachsen
Als sie sechs Monate alt waren, hat er seinen Söhnen Schlangengift injizierte, um ihre Widerstandskraft zu stärken. Sie sind mit Schlangen aufgewachsen und haben selbst vor den giftigsten Schlangen keine Angst: Ali (8 Jahre) und Hassan (6 Jahre). Niemand auf der Welt wagt sich so nah an solche Giftschlangen heran wie der Schlangensultan und seine Kinder. Ihr Vater packt sogar den Kopf der Kobra mit seinem Mund: Ein Gramm ihres Giftes kann 85 Menschen töten. Mit seinen spektakulären Vorführungen verfolgt Gholami einen ernsten Hintergedanken: Er will die weit verbreitete Angst vor Schlangen besiegen, denn diese führt entweder zu tödlichen Verletzungen oder zur Ausrottung der Schlangen.
Genre:Geschichte
Altersfreigabe:
12
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