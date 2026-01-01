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Doku: So schrecklich war Saddam Hussein

44 Min.Ab 12
Timeline Deutschland44 Min.Ab 12
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Doku: So schrecklich war Saddam Hussein

Doku: So schrecklich war Saddam Hussein

Dies ist die Geschichte Saddam Husseins, eines Mannes, der den Irak 23 Jahre lang mit äußerster Menschenverachtung regiert hat. Dieser historische Dokumentarfilm zeigt, dass er grenzenlose grausam war und wie das eine wichtige Rolle bei seiner Entwicklung von einem gewalttätigen jungen Straßengangster zu einem der berüchtigtsten Diktatoren im Nahen Osten spielt.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71