Doku: Tödliche Flugzeugzusammenstöße | Fatales Vertrauen
45 Min.Ab 12
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Doku: Tödliche Flugzeugzusammenstöße | Fatales Vertrauen
Am 12. November 1996 machte sich der Saudi-Arabian-Airlines-Flug 763 im indischen Delhi auf dem Runway bereit für den Start. An Bord der Maschine waren über 300 Passagiere - darunter auch Frauen und Kinder. Die Boeing 747 erhielt vom Tower grünes Licht. Zur gleichen Zeit befand sich eine kasachische Iljuschin im Landeanflug auf den Airport. Die Piloten sollten auf eine Höhe von 4600 Metern absinken, um in der Luft einen Sicherheitsabstand zu gewährleisten. Doch die Anweisungen des zuständigen Fluglotsen wurden von der Crew offenbar missverstanden. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
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