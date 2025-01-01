Doku: Unberührte Wildnis in Koreas Todeszone
Doku: Unberührte Wildnis in Koreas Todeszone
Entdecke das Leben in der koreanischen Todeszone, einem vier Kilometer breiten und etwa 250 Kilometer langen Streifen Niemandsland zwischen Nord- und Südkorea. Trotz der hohen Technisierung in den Ballungszentren Südkoreas haben sich hier erstaunliche Ökosysteme entwickelt, die seit dem Ende des Koreakriegs im Jahr 1953 ungestört wachsen konnten. In dieser streng bewachten demilitarisierten Zone (DMZ) finden nicht nur Wildschweine, sondern sogar die seltenen Langschwanz-Gorale Zuflucht. Diese Wildziegen, bedroht durch Lebensraumverlust und Bejagung, haben sich in der DMZ angesiedelt, wo sie eine entscheidende Rolle für den Schutz ihrer gefährdeten Art spielen. Tauche ein in die atemberaubende Natur Südkoreas und erfahre, wie die DMZ zu einem einzigartigen Rückzugsort für bedrohte Tierarten geworden ist.