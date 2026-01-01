Doku: Venedigs Mega-Damm | Versteckte Konstruktion unter der Lagune
44 Min.Ab 12
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Doku: Venedigs Mega-Damm | Versteckte Konstruktion unter der Lagune
Venedig wird konstant durch Hochwasser bedroht. Daher gibt es schon lange Pläne für den Bau eines Sperrwerks, das die historische Altstadt und ihre Bewohner schützen soll. Doch erst jetzt wird das monumentale Bauwerk fertiggestellt. Wir erhalten Einblicke in die Planung und Konstruktion dieses einzigartigen Damms, der unsichtbar unterhalb der Lagune auf die Wassermassen lauert, um sich im Notfall schützend vor La Serenissima zu stellen. -- Real Stories Deutschland ist dein Zuhause für Dokumentationen und Reportagen! Egal ob Geschichtsdokus oder außergewöhnliche Menschen, hier findest du die spannendsten Inhalte.
Genre:Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Studio71