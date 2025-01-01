Doku: Von Alexandria bis zum blauen Nil
Doku: Von Alexandria bis zum blauen Nil
Der Blaue Nil ist der wichtigste Zufluss des Weißen Nils. Seine Quelle entspringt den äthiopischen Hochländern, einer der schönsten Landschaften des Planeten. Die Felsen und Schluchten des Simien-Gebirges sind ein Paradies für Geier und Heimat einiger seltener Tierarten. Der Walia Steinbock und der faszinierende Gelada sind einzigartig im Land des Blauen Nils. Es gab auch einmal einen Gelben Nil, der seinen Ursprung im Tschad hatte. Dieser Zufluss zum Nil versiegte vor etwa 6000 Jahren, aber an seiner Quelle gibt es immer noch Wasser und sogar einen winzigen See, der eine Krokodilart beherbergt, die anderswo in Afrika nicht zu finden ist. Der letzte Abschnitt des Nils führt durch Ägypten, vorbei an Tempeln und Gräbern. Heute leben mehr als 80 Millionen Menschen im Delta, darunter zwei Brüder, die ihren Lebensunterhalt mit der Jagd auf die ägyptische Kobra verdienen. Schließlich verliert der Nil sich in einem weitläufigen Delta, durchzogen von unzähligen Kanälen, und mündet im Mittelmeer.