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Doku: Wer war Máo Zédōng? | Zwischen Gewalt, Sadismus und Kommunismus

45 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland45 Min.Ab 12
Real Stories Deutschland

Doku: Wer war Máo Zédōng? | Zwischen Gewalt, Sadismus und Kommunismus

Mao Zedong war fast drei Jahrzehnte lang der oberste Führer Chinas. Seine gnadenlose Politik machte ihn zu einem der rücksichtslosesten Tyrannen des 20. Jahrhunderts – ein Mann, der den Tod von vielleicht mehr Menschen als Hitler und Stalin zusammen zu verantworten hat. Dies ist die Geschichte eines sadistischen Autokraten, seiner Grausamkeits- und Racheherrschaft und wie seine Autorität so groß war, dass sein Personenkult bis heute anhält.

Genre:
Spezial, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:
© Studio71