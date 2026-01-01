Dolphins in the Deep Blue Ocean
58 Min.Ab 0
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Dolphins in the Deep Blue Ocean
Delfine zählen zu den faszinierendsten Meeressäugern der Welt. Diese Dokumentation begleitet eine Gruppe von Großen Tümmlern im Delfin-Riff Eilat in Israel und gewährt seltene Einblicke in ihren Lebensraum und ihr Verhalten. Unter und über Wasser erleben Zuschauer die Tiere aus nächster Nähe: beim Spielen, Schwimmen und in ihren vielfältigen Interaktionen innerhalb der Gruppe. Die Aufnahmen zeigen die besondere Dynamik der Delfine und vermitteln ein eindrucksvolles Bild ihres natürlichen Alltags in einer weitläufigen Meeresumgebung. Die Dokumentation lädt dazu ein, die einzigartige Welt dieser außergewöhnlichen Tiere zu entdecken und mehr über ihre Lebensweise, ihre sozialen Strukturen und ihre enge Verbindung zum Menschen zu erfahren.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2009
Altersfreigabe:
0
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