Doppelepisode: Flucht über mehrere Grenzen - Die spannendsten Verfolgungsjagden des FBI!
Folge 1: 1997 begeben sich Jamie McMahan und Christopher Kauffman in Iowa auf eine Verbrechensserie mit Raub, Entführung und Mord; dann verschwinden sie und keiner weiß wohin. Die Fahndung nach den beiden Mördern führt die FBI-Agenten auf eine Verfolgungsjagd durch sechs Staaten. Dabei zählt jede Minute, denn die beiden Stiefbrüder sind bewaffnet und ihre Absichten beinhalten eine spaßige Zeit mit Geld, Drogen und Prostituierten… Folge 2: Mitte der 90er Jahre terrorisieren maskierte Bankräuber mehrere Banken im ganzen Land. Sie agieren blitzschnell, sodass die Behörden keine Chance haben, sie zu überführen. Sie erbeuten mehrere Hunderttausend Dollar und bedrohen ihre Opfer jedes mal mit Bomben. Nachdem sie Banken in sieben Staaten überfallen, entdeckt das FBI, dass die Kriminellen nicht nur ihren persönlichen Reichtum im Sinn haben. Sie werden damit beauftragt, die Anführer zu fassen, bevor die gewalttätige Organisation außer Kontrolle geraten kann. "The FBI Files" ist eine amerikanische Dokudrama-Serie, die einen Blick hinter die Kulissen des Forensiklabors des Federal Bureau of Investigation (FBI) wirft. Es werden wahre FBI-Fälle durch Nachstellungen und Interviews erzählt.