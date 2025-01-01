Dornröschen
Dornröschen
Es war einmal ein Königspaar, das zur Geburt ihrer Tochter ein Freudenfest veranstaltete. Auch die guten Feen waren gekommen. Zornig erschien eine böse Hexe, die nicht geladen worden war, und sprach einen Fluch: Das Kind solle sich an einer Spindel stechen und in einen immerwährenden Schlaf verfallen. Die Jahre vergingen, und an Dornröschens 16. Geburtstag versank tatsächlich das ganze Schloss mit ihr in einen tiefen Schlaf. Erst nach 100 Jahren konnte ein junger Prinz den Zauber brechen, indem er Dornröschen wachküsste
