Dorothy Mills
102 Min.Ab 16
102 Min.Ab 16
Dorothy Mills
Die Psychologin Jane Morton wird auf eine irische Insel geschickt, um den Fall eines Teenagermädchens zu untersuchen, dem ein versuchter Kindsmord angelastet wird. Doch sie wird nicht mit offenen Armen von der sich ablehnend verhaltenden Dorfbevölkerung empfangen. Aber auch das Mädchen Dorothy, das wohl an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leidet, lässt die Fremde nicht an sich heran.
Genre:Thriller, Drama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Tiberius Film